BR-101 será interditada no Morro do Boi durante madrugada desta terça-feira

A BR-101 na região do Morro do Boi, entre Balneário Camboriú e Itapema, no Litoral catarinense, será interditada na madrugada desta terça-feira, 21, entre meia-noite e 2h30.

A medida ocorre para reinstalação de um pórtico de radar no local, que havia sido retirado em 1º de maio para restauração.

A informação foi divulgada pela Arteris Litoral Sul, concessionária da rodovia. Na ocasião, o trecho que será interditado fica no quilômetro 141 da BR-101, no sentido Sul.

“A concessionária recomenda que os motoristas evitem seguir viagem nesse horário para não ficarem parados na estrada”, diz comunicado da Arteris.

Assista agora mesmo!

Fiéis vão até Rondônia em busca de madeira para bancos de capela no Aymoré: