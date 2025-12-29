BR-101 tem pontos de lentidão na tarde desta segunda-feira; saiba onde

A BR-101 apresenta pontos de lentidão na tarde desta segunda-feira, 29, em Santa Catarina, em razão do alto fluxo de veículos. As retenções ocorrem principalmente no sentido Sul da rodovia.

De acordo com o monitoramento do tráfego, há trânsito lento entre os quilômetros 111 (Navegantes) e 98, do km 126 (Balneário Camboriú) ao 112 e também do km 145 (Itapema) ao 137, todos no sentido Sul, devido ao excesso de veículos circulando nesses trechos.

Outro ponto de lentidão é registrado entre os quilômetros 208 (São José) e 205, também no sentido Sul, onde o volume elevado de tráfego compromete a fluidez da rodovia.

A orientação aos motoristas é redobrar a atenção, manter distância segura entre os veículos e, se possível, programar o deslocamento para horários alternativos.

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

