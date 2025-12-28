BR-101 tem pontos de lentidão na tarde deste domingo; saiba onde

Dez quilômetros de fila atrasam o trajeto dos motoristas que transitam pelas BRs 101 e 376 na tarde deste domingo, 28. A fila persiste na região entre Santa Catarina e Paraná mesmo após a conclusão da ocorrência de incêndio em carreta.

A fila é registrada entre os kms 665, ainda no lado do Paraná, e 03, em Garuva (SC). O motivo é o alto fluxo de veículos.

Palhoça

Há movimentação intensa também em Palhoça, na Grande Florianópolis. Na BR-101, um trecho de 22 quilômetros, entre os kms 242 e 220, está com filas em pontos alternados.

Piçarras a Penha

Além disso, há fila entre do km 103 ao km 108, entre Balneário Piçarras e Penha, no Litoral, pelo mesmo motivo: o alto fluxo de veículos.

