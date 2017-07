Brasa, primeiro single de Jade Baraldo, repercute nas redes sociais

A cantora brusquense Jade Baraldo lança hoje o videoclipe de seu primeiro single – música de trabalho – intitulado Brasa, que já havia sido divulgado em 30 de junho, em todas as plataformas digitais.

Com uma letra irreverente e malícia sofisticada, a música foi ouvida por milhares de pessoas em menos de 48 horas e teve grande repercussão, em especial no Spotify, onde segue em primeiro lugar na categoria As 50 virais do Brasil.

A canção escrita por Jade surgiu de um pensamento aleatório sobre o desejo, suas consequências e desdobramentos.

O single foi gravado no Rio de Janeiro, inicialmente produzido no estúdio do produtor Damien Seth, em Santa Teresa. As vozes definitivas foram gravadas no Studio Contra, na Gávea, onde também foi feita a mixagem e masterização. Jade teve ainda participação de Guilherme Pimenta no violino.

A cantora explica que preferiu lançar o primeiro single de forma independente. “Vinha negociando um contrato com a maior gravadora do Brasil, mas optei por não dar sequência à negociação por motivos que prefiro não comentar nesse momento. Outras gravadoras grandes também me abordaram logo em seguida”, revela.

A temática da música Brasa chama a atenção dos fãs por trazer uma letra ousada, que para Jade, não tem uma ‘versão oficial’ para seu significado. “Isso é uma coisa mágica, quando uma música passa a fazer parte da vida de outras pessoas, e tenho muita sorte de ter conseguido isso já com a minha primeira e de forma tão rápida e orgânica”, festeja.

Videoclipe

O videoclipe da música Brasa está disponível no canal oficial da cantora Jade Baraldo no Youtube. Jade informa que o vídeo foi todo gravado no Rio de Janeiro, e foi produzido por pessoas com muita sensibilidade e que entendem muito bem a estética da sua música e a sua alma. “Como vai ser para muitos uma introdução a mim, o videoclipe é muito frontal e centrado na minha figura. Espero que gostem”, diz.

Para a cantora, toda a repercussão em pouco tempo tem sido emocionante. “Me dá muita energia pra seguir em frente e muita vontade de produzir mais, escrever mais, e cantar”, conta.

Novos projetos

Jade revela que já tem outras músicas em vista, porém, ainda não há uma previsão para gravação de um álbum, até porque avalia que o álbum tem uma importância mais simbólica do que prática. “Uma coisa de cada vez. Para mim, o álbum é como uma bandeira fincada ou um diploma na parede e vou chegar lá”, afirma.

A forma como as pessoas se relacionam com a música mudou, analisa a cantora. Hoje, ela percebe que os singles e lançamentos isolados, são mais importantes do que o álbum.

Os próximos projetos de Jade são de produzir outras músicas e, inicialmente, fazer apresentações curtas e pontuais em alguns locais do Brasil. “Quero fortalecer meu posicionamento como representante de uma vertente da música pop diferente das vertentes que vinham sendo repetidas à exaustão”, explica.