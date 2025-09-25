Brasil registra crescimento nos casos de estelionato e golpes financeiros

Caras de pau

Os golpistas estão cada vez mais “especializados”, digamos assim. Há dias, na Delegacia de Polícia da Fronteira, de São Lourenço do Oeste, uma pessoa se apresentou, por um número de telefone, aos agentes policiais, como juiz de plantão. Revelando ter conhecimento sobre informações específicas, ele solicitou dados sobre um auto. Em todas as modalidades, a intenção é sempre a mesma: roubar dados pessoais e financeiros.

Caras de pau 2

O Brasil registrou crescimento de 7,8% nos casos de estelionato financeiro em 2024 na comparação com o ano anterior. Ao todo, são quase 2,17 milhões de ocorrências para este tipo de crime, o que equivale a quatro por minuto. Os números são do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta semana. Em SC, em 2023, foram 97.030 e no ano passado chegaram a 105.316, com aumento de 6,8%.

Homem

A deputada estadual Ana Campagnolo (PL) fez um levantamento e constatou que na Assembleia Legislativa tramitam apenas dois projetos em favor do público masculino, ambos de sua autoria. Um cria a Procuradoria do Homem, apresentado em 2021, no mesmo dia em que foi instituída a Procuradoria da Mulher na casa legislativa, e está engavetado. Na Câmara dos Deputados tramitam 29 mil (isso mesmo) voltados às mulheres, e somente 8 mil direcionados aos homens.

Vergonha

Lê-se aqui e acolá, na imprensa catarinense, o sentimento de vergonha diante da opinião pública nacional quanto ao número de prefeitos que foram presos recentemente, por corrupção. Só na Operação Mensageiro, de fraudes na coleta de lixo, foram 17 e três vices. Vergonha que não existe quanto aos três senadores e 16 deputados federais que representam SC no Congresso. Nada há, nos últimos anos, nada que os desabone no quesito corrupção.

Solidariedade

Dados do Hemosc publicados pelo portal ND Mais revelam um crescimento significativo nas doações de sangue em SC. Entre 2020 e 2024, o número de cadastros de doadores saltou de 110,7 mil para 134,9 mil, representando um aumento de mais de 20%. Somente até julho de 2025, já foram registrados 82,8 mil doadores, um número que tem potencial de superar o total de doações registradas em 2024, caso o ritmo de cadastros continue.

Internacional

Marca criada em Jaraguá do Sul, focada nas modas fitness e praia, a Live inaugurou sua primeira loja na Ásia, em Bancoc, na Tailândia, que tem uma população jovem, conectada e engajada com saúde, bem-estar e esportes. A Live já tem operações em Dubai e nos Estados Unidos.

Medula óssea 1

Acerca da passagem, dia 20, do Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, a Secretaria de Estado da Saúde, que mantém o Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), que é referência nacional, informa que de janeiro a agosto deste ano já foram realizados 81 transplantes, consolidando a unidade como a única em SC a realizar transplantes autólogos (com células do próprio paciente) e alogênicos (com células de doadores).

Medula óssea 2

Conforme o Instituto Nacional de Câncer (Inca), 760 novos casos de leucemia devem ser registrados em SC neste ano, dos quais 50 apenas em Florianópolis. A doença está entre os 10 tipos de câncer mais frequentes no país. No Cepon, entre janeiro e agosto deste ano, 270 pacientes receberam atendimento com diagnóstico de leucemia, incluindo 27 em primeira consulta.

Inadimplência

Não há um número oficial de superendividados em SC. Mas pesquisa de julho indica que com uma taxa de 28,6%, o Estado atingiu o seu maior nível de inadimplência em dois anos. Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, divulgada mensalmente pela Fecomércio-SC, em parceria com a Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Sangue e religião

Um acaso levou o responsável por este espaço a hospedar um aflito casal amigo do norte do Estado, que veio à Florianópolis na tentativa de demover um genro a permitir que sua esposa, e filha deles, fizesse uma transfusão de sangue, o que ele não permitia por motivos religiosos. A jovem mulher acabou morrendo. Agora o Supremo Tribunal Federal confirmou o direito de recusar transfusão de sangue por religião.