Brasileira que caiu em vulcão na Indonésia é encontrada morta após quatro dias de buscas

Juliana Martins, de 26 anos, foi encontrada morta nesta terça-feira, 24, após cair no vulcão Rinjani, na Indonésia. O acidente ocorreu na sexta-feira, 20. As buscas já estavam no quarto dia quando a confirmação da morte foi publicada por familiares nas redes sociais.

“Hoje, a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Martins estava. Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu. Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que temos recebido”, diz a nota publicada no Instagram Resgate Juliana Martins.

Na manhã da segunda-feira, 23, autoridades da Indonésia informaram que localizaram a brasileira no Parque Nacional Gunung Rinjani, também por meio do Instagram.

Segundo a publicação, a publicitária foi rastreada “com sucesso por um drone” e estava presa em um penhasco rochoso, a cerca de 500 metros de profundidade, “visivelmente imóvel”.

*Com informações de G1 SC e NSC Total.

Leia também:

1. Caminhões colidem de frente durante a madrugada na Beira Rio, em Brusque

2. Catolicismo ganha força entre os jovens, que aumentam presença nas igrejas em Brusque

3. Defesa Civil informa que chuva causou sete ocorrências em Brusque; saiba onde

4. Cultura viva: espetáculo em Brusque valoriza histórias de comunidades catarinenses

5. Quartas de final do Futebol Amador de Brusque têm média superior a cinco gols por jogo

Assista agora mesmo!

Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba: