BRDE e cooperativas de crédito alinham operação do Pronampe Emergencial

Dando sequência às ações em atendimento aos micro e pequenos empresários prejudicados pelas enchentes nos municípios catarinenses, os diretores e equipe técnica do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) reuniram-se nesta quarta-feira (29) com representantes de cooperativas de crédito na sede do banco em Florianópolis. O encontro teve como foco a liberação de crédito do Pronampe Emergencial – recurso destinado às empresas localizadas em municípios que tenham reconhecimento de situação de emergência ou estado de calamidade pública homologados pela Defesa Civil Estadual.

Os recursos na ordem de R$ 150 milhões serão operacionalizados pelo BRDE, por meio das cooperativas de crédito. O valor é destinado para capital de giro para comércio, indústria e prestadores de serviços. A medida estará vigente após publicação do decreto do Governo do Estado que autorizará o subsídio dos juros aos beneficiados.

O presidente do BRDE, João Paulo Kleinübing, ressaltou a importância do recurso estar disponível o mais rápido possível aos empresários. “Quem precisa do crédito tem pressa. Estamos com as equipes mobilizadas para que esse dinheiro chegue com capilaridade e de forma ágil”, ressalta.

Nos próximos dias, as equipes técnicas do BRDE e das cooperativas de crédito voltam a se reunir para alinhar detalhes dos atendimentos aos empresários via Pronampe Emergencial.

Prazo e condições

Serão permitidas operações com valores de até R$ 150 mil por empresa. Além disso, o Governo do Estado subsidiará pelo menos 50% da taxa de juros. O prazo total para pagamento é de 48 meses, inclusos até 12 meses de carência.

Como solicitar?

O crédito poderá ser solicitado pelos micro e pequenos empresários por meio das cooperativas credenciadas junto ao BRDE. A possibilidade de solicitação do crédito estará disponível após a publicação do Decreto do Governo do Estado, que autoriza a operacionalização da linha.