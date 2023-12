BRDE inicia operações do Pronampe Emergencial SC

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) iniciou a realização de empréstimos pelo Pronampe Emergencial SC para micro e pequenas empresas atingidas pelas enchentes em Santa Catarina. Os recursos na ordem de R$ 150 milhões serão operacionalizados pelo BRDE, por meio das cooperativas de crédito. O Governo de Santa Catarina subsidiará 50% e 100% da taxa de juros nos municípios com decreto de emergência ou estado de calamidade pública, respectivamente.

O prazo total para pagamento é de 48 meses, inclusos até 12 meses de carência. O valor de até R$ 150 mil por empresa é destinado para capital de giro para comércio, indústria e prestadores de serviços. “Estamos atendendo um pedido do Governador Jorginho Mello de prover crédito às empresas afetadas. Queremos que esse recurso chegue rapidamente e sem burocracia para quem mais precisa. Nossas equipes estão preparadas para atender a demanda urgente de apoio aos empresários”, afirma o presidente do BRDE, João Paulo Kleinübing.

As cooperativas parceiras do BRDE no programa são: Sicoob, Cresol Sicoper, Cresol Central, Cresol Baser, Sulcredi/Crediluz, Uniprime Ouro, Sulcredi Ibiam, Sulcredi São Miguel do Oeste, Crediseara, Sicredi, Ailos e Sistema Cresol.

O programa em perguntas e respostas:

O que é o Pronampe Emergencial?

O Programa tem como objetivo estimular a rápida reconstrução e recuperação dos empreendimentos produtivos afetados por desastres naturais, catástrofes climáticas e situações correlatas, localizados em municípios catarinenses em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo do Estado.

Quem pode solicitar o crédito?

Micro e pequenas empresas sediadas em municípios com Decreto de Situação de Emergência ou estado Calamidade Pública homologados pela Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil.

Qual o valor disponível por empresa?

Até R$ 150 mil. O valor está sujeito à análise de crédito.

Qual a taxa de Juros da Linha Pronampe Emergencial?

A taxa de juros será fixa ao longo de todo o contrato, calculada com base na Selic vigente no momento da contratação, acrescida de 6% a.a.

O Governo do Estado irá subsidiar 100% dos juros para empresas localizadas em municípios em estado de calamidade pública e 50% dos juros para empresas localizadas em municípios em situação de emergência.

Quanto tempo tenho para quitar o financiamento?

A carência é de 12 meses. O prazo para amortização é de 36 meses.

Como faço para solicitar o Pronampe Emergencial?

O BRDE vai operacionalizar o Pronampe Emergencial em parceria com cooperativas de crédito do estado. Você pode fazer contato com a instituição parceira mais próxima. Veja a lista: Sicoob, Cresol Sicoper, Cresol Central, Cresol Baser, Sulcredi/Crediluz, Uniprime Ouro, Sulcredi Ibiam, Sulcredi São Miguel do Oeste, Crediseara, Sicredi, Ailos e Sistema Cresol.

Tenho outra operação de crédito com o BRDE, posso solicitar o Pronampe Emergencial?

Sim, um financiamento já feito por meio de outra linha de crédito não impede que a empresa solicite o Pronampe Emergencial. O saldo devedor poderá impactar na análise do crédito.

Sou sócio de duas ou mais empresas, posso solicitar o Pronampe Emergencial para cada CNPJ?

Sim. Pode ser feita uma solicitação para cada empresa (CNPJ).