Brechó com peças a R$ 5 será realizado em Brusque; saiba quando

Acontece no domingo, 21, mais uma edição do brechó do Projeto Sementes com peças a R$ 5. O bazar será realizado a partir das 6h, no centro catequético Padre Wendelino, no bairro Dom Joaquim. Há peças de verão e inverno.

Conforme a organização, haverá roupas masculinas, femininas, para adultos e crianças.

Para pagamentos, serão aceitos Pix, cartão de crédito e débito e também em dinheiro. O encerramento do brechó está previsto para às 11h30.

Para mais informações, é possível entrar em contato com o número de WhatsApp (47) 99259-6958.

