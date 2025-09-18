Brechó com peças a R$ 5 será realizado em Brusque; saiba quando
Evento acontece no centro catequético Padre Wendelino, no bairro Dom Joaquim
Acontece no domingo, 21, mais uma edição do brechó do Projeto Sementes com peças a R$ 5. O bazar será realizado a partir das 6h, no centro catequético Padre Wendelino, no bairro Dom Joaquim. Há peças de verão e inverno.
Conforme a organização, haverá roupas masculinas, femininas, para adultos e crianças.
Para pagamentos, serão aceitos Pix, cartão de crédito e débito e também em dinheiro. O encerramento do brechó está previsto para às 11h30.
Para mais informações, é possível entrar em contato com o número de WhatsApp (47) 99259-6958.
