Briga de casal por story do ex termina em agressão e prisão em Blumenau

Um homem de 39 anos foi preso após agredir sua companheira na noite deste sábado, 20, em Blumenau. A briga iniciou por causa de um story do ex-namorado dela.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência no bairro Fortaleza por volta de 22h30. A vítima, de 38 anos, contou aos agentes que estava em uma despedida de solteiro junto com o companheiro. Durante o evento, ele viu um story publicado pelo ex dela.

Enquanto voltavam para casa, quando a vítima dirigia o veículo, o autor passou a ameaçá-la. Em seguida, puxou os cabelos dela.

Após a agressão, ela saiu do carro e permaneceu na rua. O agressor assumiu a direção do veículo e foi sozinho para a residência do casal.

Homem resiste, mas é preso

A PM foi até o endereço da vítima e localizou o autor em frente à casa dela. Foi dada voz de abordagem, sendo ordenado que o indivíduo colocasse as mãos na cabeça e se virasse de costas.

Ele, porém, recusou-se a acatar a ordem, respondendo: “Não vou obedecer e quero ver quem vai me obrigar.”

Os policiais tentaram dialogar com o homem, que passou a avançar em direção aos policiais. Diante da situação, foi realizado o controle de contato seguido da tentativa de imobilização.

Após ser imobilizado, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia, resistindo continuamente à ação policial mediante o uso de força.

Em decorrência dos fatos, ele foi detido e encaminhado à Polícia Científica para a realização de exame pericial e, após a confecção do laudo, foi conduzido pela PM à Delegacia de Polícia.