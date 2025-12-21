Briga em conveniência termina em morte em Balneário Camboriú

Uma briga em uma conveniência sem alvará terminou com um homem morto na Avenida do Estado, em Balneário Camboriú, na noite deste sábado, 20. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu no hospital.

Segundo a Polícia Militar, o homem se envolveu em uma discussão com outro homem, que evoluiu para agressões físicas na parte de fora da conveniência. O autor fugiu após deixar a vítima desacordada.

O Samu foi acionado e iniciou procedimento de reanimação. Quando os sinais vitais foram restabelecidos, a vítima foi encaminhada ao Hospital Ruth Cardoso. Porém, não resistiu e o quadro evoluiu a óbito na unidade.

A PM registrou um boletim de ocorrência. As polícias Civil e Científica também atuaram no caso. Não havia informações sobre o paradeiro do autor do crime até o fechamento da matéria. Ainda segundo a polícia, o caso segue sob investigação.

