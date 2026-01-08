Briga iniciada no local de trabalho acaba com um homem preso e outro ferido, em Blumenau

Um homem de 31 anos foi preso e outro de 25 ficou ferido após uma briga que começou no local de trabalho em Blumenau. A Polícia Militar foi acionada por volta de 17h30.

A Polícia Militar foi acionada após o homem de 25 anos relatar que, após um desentendimento no local de trabalho, foi até a casa do outro homem, no bairro Nova Esperança. Eles, então, entraram em luta corporal.

A esposa do homem de 31 anos relatou que o outro veio até sua casa discutir, proferir

xingamentos e brigar. Segundo ela, ele estava armado com uma faca e tentou golpeá-lo. Para se defender, o marido dela usou um canivete e desferiu três golpes que atingiram a região das costas e lateral direita do corpo do homem.

Bombeiros foram acionados e conduziram a vítima ao Hospital Santo Antônio. O homem que desferiu as facadas foi abordado em via pública nas proximidades da ocorrência. O canivete e a faca não foram localizados. Ele foi preso e encaminhado à Central de Plantão Policial, para serem tomadas as medidas cabíveis.

