Briga no São Pedro: facão com marcas de sangue e facas foram apreendidas pela PM em Brusque

Na briga envolvendo dois homens na madrugada desta quinta-feira, 4, no bairro São Pedro, em Brusque, foram apreendidas pelo menos três armas brancas. Os detalhes foram repassados pela Polícia Militar. As duas pessoas envolvidas foram encaminhadas ao Hospital Azambuja. O fato ocorreu na rua Medeiros.

Ao chegar no local, os policiais constataram que ambos os envolvidos apresentavam sinais de embriaguez. A residência apresentava diversas gotículas de sangue tanto na parte de dentro quanto na parte de fora.

Durante a busca no imóvel, foram localizadas e apreendidas três armas brancas: um facão com vestígios de sangue, encontrado dentro da residência, uma faca de pequeno porte sobre a pia da cozinha e outra faca em cima de uma escrivaninha.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento médico. Na ocasião, um homem de 58 anos foi encontrado dentro de uma residência, consciente e orientado, com um corte no ombro esquerdo. Ele recebeu atendimento no local e foi levado ao Hospital Azambuja.

O outro envolvido, de 62 anos, estava sentado do lado de fora da casa, também consciente, mas apresentava cortes nas mãos esquerda e direita. Após receber curativos, ele também foi encaminhado ao Hospital Azambuja, em uma viatura da Polícia Militar.

A PM fez um boletim de ocorrência e os objetos apreendidos foram encaminhados para os procedimentos legais cabíveis.

