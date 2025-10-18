Brincadeiras e música: confira destaques da Fenarreco na noite desta sexta-feira

A noite desta sexta-feira, 17, é de muita animação na Fenarreco. Os fenafesteiros se divertiram com as brincadeiras Revezamento de Chopp e Serra-Serrador, além de curtirem apresentações da banda XV Show e do grupo folclórico Edelweiss até 21h.

Mas a festa está longe de acabar. A programação segue intensa ao longo da madrugada. Às 22h30 ocorre o Concurso de Chopp em Metro, seguido pela apresentação da banda D’Fiebes, às 23h.

À meia-noite, o público poderá acompanhar mais uma edição do Concurso de Chopp em Metro, e, logo depois, às 0h30, quem assume o palco é a Banda do Barril. O encerramento da programação está previsto para 3h30. Confira o guia completo da festa feito pelo jornal O Município clicando aqui.

Confira fotos da Fenarreco:

Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:

