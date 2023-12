Britânico procurado pela Interpol e suspeito de chefiar organização criminosa é preso em Balneário Camboriú

Suspeito de chefiar organização criminosa internacional e que estava foragido da Interpol foi preso pela Polícia Militar e Federal, na quinta-feira, 30, enquanto caminhava em uma rua de Balneário Camboriú.

De acordo com as investigações da Polícia Federal, o homem, de 48 anos, nascido na Inglaterra, vivia em algumas cidades do Litoral Catarinense desde o ano passado. Ele é suspeito de liderar uma organização criminosa internacional que traficou toneladas de cocaína na Europa.

O britânico foi encaminhado para a Penitenciária de Itajaí. Um mandado de prisão foi expedido pela Justiça britânica e validado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ele está detido até ser extraditado para a Inglaterra.

