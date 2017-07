Bruscão anuncia renovações para Copa SC, Catarinense e Série D

O Brusque renovou o contrato de 13 jogadores já visando a disputa da Copa Santa Catarina e as próximas temporadas quando o clube terá pela frente o Campeonato Catarinense e a Série D do Campeonato Brasileiro.

O destaque fica para o atacante Wilson Junior, um dos grandes nomes da equipe atual que agora terá contrato com o clube por quase dois anos e meio. O vínculo do atleta com o quadricolor foi estendido até 30 de novembro de 2019.

Outros nomes importantes também seguirão vinculados ao Brusque por um bom período. O goleiro Dida, o artilheiro da equipe, o atacante Careca, os volantes Eurico e Carlos Alberto, além do zagueiro Neguete, renovaram contrato com o Brusque até 30 de novembro de 2018. Ou seja, neste período, vão defender o clube na Copa SC, no Campeonato Catarinense e também na Série D do Brasileiro.

Os meia-atacantes Leilson (emprestado ao Juventude até 30 de novembro) e Carlos Magno, o lateral esquerdo Ronaell e o lateral direito João Carlos permanecem no Brusque pelo menos até o Campeonato Catarinense do ano que vem. Estes jogadores já tinham feito contrato de um ano assim que encerrou a última edição do estadual e também foram peças importantes do Brusque durante a Série D.

Além dos atletas citados, o Brusque também já confirmou a renovação do volante Mineiro, faltando apenas os detalhes quanto ao tempo de contrato. O clube ainda estendeu o vínculo dos atletas Luizinho e Baianinho, ambos formados na base do clube, por mais dois anos.

Segundo André Rezini, conselheiro e responsável pelo departamento de futebol do Brusque, ao lado do diretor Carlos Beuting, a intenção da diretoria ao manter a base e estender o vínculo dos atletas com o clube já é pensando em voos maiores, como um possível acesso à Série C do futebol nacional. “A intenção é termos um time forte para o Catarinense e com essa base entrarmos fortalecidos no Campeonato Brasileiro da Série D”.

André destacou a qualidade de todos os atletas que tiveram uma boa temporada com a camisa do Brusque e reforçou que aos poucos o clube vai se fortalecendo para galgar espaços maiores no futebol estadual e nacional. “O crescimento do Brusque é notório tanto dentro quanto fora de campo. Há pouco tempo, era impensável termos condições de montar uma equipe com tanta antecedência. E hoje já temos 13 atletas com vínculo de pelo menos um ano e meio com o clube, no caso do Wilson Junior são mais de dois an…

Confira a lista de atletas e o período de renovação:

Wilson Junior – Atacante – Vínculo até 30/11/2019

Dida – Goleiro – Vínculo até 30/11/2018

Eurico – Volante – Vínculo até 30/11/2018

Careca – Atacante – Vínculo até 30/11/2018

Carlos Alberto – Volante – Vínculo até 30/11/2018

Neguete – Zagueiro – Vínculo até 30/11/2018

Leilson – Meia-atacante – Vínculo até maio de 2018

Carlos Magno – Meia-atacante – Vínculo até maio de 2018

Ronaell – Lateral-esquerdo – Vínculo até maio de 2018

João Carlos – Lateral-direito – Vínculo até maio de 2018

Mineiro – Volante (vínculo ainda a definir)

Luizinho – Meia-atacante (contrato profissional de dois anos)

Baianinho – Atacante – (contrato profissional de dois anos)