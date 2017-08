Bruscão anuncia volta de goleiro e novo preparador físico

A quinta-feira, 31, foi movimentada no Brusque. A diretoria segue trabalhando para o início da Copa Santa Catarina e confirmou durante a tarde mais dois nomes que farão parte do grupo que vai lutar pelo título da competição.

Um deles é o goleiro Ricardo, 30 anos, que retorna ao clube para a disputa da Copinha. O jogador já havia sido contratado no início do ano para a disputa do Estadual, mas não chegou a ter oportunidades em razão de uma lesão. Experiente, com passagens por grandes equipes como Chapecoense, Figueirense e Fortaleza, chega para ser um dos paredões do gol do Bruscão.

Outra contratação de peso do Brusque estará fora de campo, mas influenciará diretamente no rendimento dos atletas dentro das quatro linhas. Trata-se do preparador-físico Alexandre Andreis.

O profissional de 34 anos já trabalhou em grandes equipes do estado e mesmo com a pouca idade tem um currículo que impõe respeito. Foi campeão estadual por Criciúma, Chapecoense e Avaí, além de subir com o Ypiranga de Erechim à Série C do Campeonato Brasileiro, conforme destaca o diretor de futebol, Carlos Beuting. “É um profissional de altíssima qualidade, com vários títulos no currículo. Um cara vencedor por onde passou e que com certeza tem tudo para fazer mais um grande trabalho à frente do Brusque”, comenta.