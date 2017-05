Bruscão e XV de Piracicaba viveram um lance divisor de águas

O futebol é um negócio engraçado. No sábado, 27, já na reta final da partida entre Brusque e XV de Piracicaba, um lance foi um verdadeiro divisor de águas – e pode fazer muita diferença no futuro do quadricolor dentro da competição. Quando o placar apontava 2 a 1 para o time da casa, o Nhô Quim conquistou uma penalidade, bem marcada, já que Neguete tocou com a mão e desviou o rumo da bola.

Em um cenário que Romarinho estivesse um pouco mais inspirado, ou Dida não vivesse uma de suas melhores noites da carreira, tudo poderia estar diferente. O empate em 2 a 2 faria com que o Brusque, com apenas um ponto acumulado, terminasse a rodada na lanterna, sendo o único time a não vencer entre o grupo. A situação até seria reversível, mas exigiria demais do grupo que, inclusive, se veria obrigado a compensar os dois pontos perdidos em território inimigo.

Mas o futebol, ah, o futebol é um negócio engraçado. Dida, que amargou o banco de reservas do Campeonato Catarinense por 15 de 18 rodadas, já havia defendido muitos chutes à queima-roupa, com os pés ou com as mãos. No pênalti, ele foi ainda maior do que seus 1,96 m e defendeu tanto a cobrança direta quanto o rebote, em uma recuperação incrível. Resultado: Wilson Junior marcou o terceiro gol que deixou o Bruscão na liderança.

Depois do derradeiro lance, o time tem uma semana embalada, empolgada, para fazer mais uma vítima no fim de semana: o São Paulo (RS). A torcida precisa estar lá, ainda em maior número, para presenciar um time que, mesmo formado às pressas, é a cara da disputadíssima Série D.

Abel produzindo frutos

Como sempre, a Abel segue como grande orgulho do esporte brusquense. A equipe emplacou nada menos do que cinco nomes na seleção brasileira, além de três jogadoras na seleção catarinense. Na estadual, representaram a Abel as atletas Ariadne, Carol e Gabriela. Na nacional, Lanna, Kim, Sabrina, Julia e o técnico Maurício Thomas. O trabalho realizado pela equipe é um reconhecido formador de talentos.

Belusso destacado no Londrina

O atacante Belusso, craque do estadual com a camisa do Bruscão, já cativou a torcida londrinense. Em três rodadas, marcou três vezes, sendo fundamental para a vitória do Tubarão conta a Luverdense e marcando dois gols – um deles, digno de placa -, na Série B do Brasileirão. Pena que, assim como fazia no Bruscão, perdeu a cabeça e brigou com o juiz. Foi expulso.

Elenco forte

Individualmente, algumas peças do Bruscão podem até ser inferiores em comparação com o time que competiu o estadual, mas como elenco já demonstra superioridade. Se no Catarinense as peças de reposição pareciam entrar com o freio de mão puxado – Assis, Marrone, Diogo Roque e Manú que o digam -, as entradas de Carlos Magno e Eduardinho já mostraram que a coisa vai ser diferente.

Metrô na bronca com um caminhão

Situação inusitada na Série D. O São José (RS) cumpriu partida de portões fechados contra o Metropolitano, de Blumenau. Aos 4 minutos da partida, o jogo foi paralisado porque um dirigente do Metrô dedurou a presença de uns quatro jogadores no que seria uma laje do estádio. Ao conferir a situação de perto, o juiz percebeu que não passava de um caminhão do lado de fora. Cada coisa…

Esquadrão do Paysandú Infantil

Um dos clubes mais tradicionais que conta com equipes de base é o Paysandú. Hoje forte nas escolinhas, já revelou muitos atletas. Na recordação de hoje está o esquadrão Infantil de 1981. Estão em pé: Beto, Marquinhos, Binho, Saleta, Renato, Guto, Nalton e Adilson. Agachados estão: Nei, Valcemir, Queixada, Fernandinho, Maffezzolli, Fábio e Alvaro.