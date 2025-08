O feriado de 4 de agosto celebra a fundação, em 1860, da Colônia Itajahy, o atual município de Brusque. E o Brusque Futebol Clube, de certa forma, já fez parte das comemorações, com jogos importantes realizados na data.

Em seis partidas disputadas em 4 de agosto, o quadricolor venceu duas, empatou duas e perdeu outras duas, com nove gols marcados e quatro sofridos. E às 16h desta segunda-feira, 4, a equipe enfrenta o Itabaiana no Augusto Bauer, pela 15ª rodada da Série C.

2019 – Brusque 2×0 Ituano (4×3 pên.)

A principal partida neste feriado na história do Brusque foi realizada na Série D de 2019: a cidade comemorava, há duas semanas, o acesso inédito à Série C do Campeonato Brasileiro. E diante do Ituano, era necessário reverter a derrota por 2 a 0 em Itu (SP), sofrida em 28 de junho, para avançar à final daquela Série D.

Naquele 4 de agosto de 2019, o Brusque foi a campo com Dida; Edílson, Magrão, Cleyton, Aírton; Zé Mateus, Thiago Alagoano, Romarinho; Jefferson Renan (Leílson), Fio (Thiago Henrique) e Júnior Pirambu (Vinícius). Waguinho Dias era o técnico.

Aos 17 minutos do primeiro tempo, Airton alçou a bola na área e Fio abriu o placar, de cabeça. Aos 17 do segundo, Romarinho desarmou Mateus, Fio fez o passe para Júnior Pirambu e Thiago Alagoano recebeu na área, finalizando na saída de Pegorari: 2 a 0. Júnior Pirambu ainda desperdiçou pênalti aos 31 minutos.

Nos pênaltis, o Brusque venceu por 4 a 3, com Léo Rigo acertando o travessão e Dida defendendo a cobrança de Luizinho. O quadricolor avançou e seria o campeão daquela Série D, após a final contra o Manaus.

1996 – Brusque 2×1 Marcílio Dias

O Brusque venceu o Marcílio Dias por 2 a 1 no Augusto Bauer, pela terceira rodada da Copa Santa Catarina, em 4 de agosto de 1996. Topeti e Chandão marcaram para o Brusque, que foi a campo com Adílson; Vladimir, Alcir, Luiz Henrique, Africano; Cléber, Topeti, Celso, Chandão; Neri e Geraldo. Ciro Luiz era o treinador.

2002 – Metropolitano 0x0 Brusque

Em 4 de agosto de 2002, no estádio do Sesi, Brusque e Metropolitano se enfrentaram pela primeira vez. O time blumenauense havia sido fundado naquele mesmo ano, e as equipes estreavam naquela edição da segunda divisão estadual.

O Brusque jogou com Alexandre; Juan, Régis, Frank, Paulinho; Márcio Abrahão, Givanildo, Alex, Chiquinho (Balbinot); Oseias e Márcio Alcides. Luiz Freire era o treinador.

2022 – Brusque 1×1 Sampaio Corrêa

Lutando contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Brusque vinha de quatro empates consecutivos e enfrentava o Sampaio Corrêa, pela 22ª rodada da Série B, no Augusto Bauer. Alex Sandro abriu o placar em cobrança de pênalti, e Ygor Catatau empatou na segunda etapa.

Após linda jogada pelo meio aos 33 minutos do segundo tempo, Patrick marcou o gol, em posição muito ajustada. O gol foi anulado e o VAR confirmou a decisão de campo, para a fúria do quadricolor e de sua torcida. Ao final do jogo, o técnico Luan Carlos chegou a interromper uma entrevista de Ygor Catatau para reclamar do gol e criticou duramente a arbitragem na coletiva de imprensa.

O Brusque jogou com Jordan; Edílson, Éverton Alemão, Wallace (Bruno Aguiar), Airton; Rodolfo Potiguar, Balotelli (Zé Mateus); Alex Ruan (Paulo Baya), Álvaro (Gabriel Taliari), Fernandinho (Patrick); Alex Sandro.

1991 – Figueirense 1×0 Brusque

Pela 12ª rodada da Taça Governador do Estado, no Campeonato Catarinense, o Brusque perdeu para o Figueirense no Orlando Scarpelli. Adílson Heleno fez o gol do jogo, em cobrança de falta. O técnico Veiga utilizou um time com Binho; Jorge Luiz, Agenor, Danival, Washington; Edivaldo, Neilor, Julinho (Joel); Betinho, Angioletti e Luisinho (Mário).

2013 – Marcílio Dias 1×0 Brusque

Era a quinta rodada do returno da Série B do Campeonato Catarinense, e o Brusque levou a pior no clássico em Itajaí: 1 a 0, com gol de Cacá. O quadricolor ainda perdeu a chance do empate com Igor defendendo a cobrança de pênalti de Cidinho, na segunda etapa.

O time que o treinador Rogério Perrô pôs em campo teve Fabão; João Paulo (Saraiva), Alexandre Carvalho (Luís André), Neguete, Flavinho; Fabinho, Eurico (Thiago Ferreira), Serginho; Santos, Cidinho e Roberto Jacaré.

