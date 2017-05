Bruscão merece o voto de confiança

A derrota contra o Operário (PR) era anunciada. Por isso mesmo, o magro placar de 1 a 0 no Paraná é motivo para dar um voto de confiança ao elenco de Pingo. Se em três semanas o comandante formou uma equipe que fez frente contra um elenco entrosado há mais de um ano, a tendência é que haja evolução.

Os elogios ficam por conta da atuação de Wilson Junior e Careca. Quem acompanhou a partida afirmou que os dois não mediram esforços para vencer o goleiro Simão, que fez boa partida – bem como Dida, que evitou uma goleada pelo lado quadricolor.

Por outro lado, o sistema defensivo não foi tão bem. Lucas Costa, que herdou a vaga de Cleyton na zaga, mostra que tem qualidade, mas justamente pela falta de entrosamento e confiança acabou comprometendo em algumas oportunidades. Isso também aconteceu com Neguete, que não tem a mesma desculpa.

Agora o técnico terá uma semana cheia para ajustar os problemas e tentar vencer um confronto direto com o XV de Piracicaba. O time paulista divide liderança com o Fantasma depois de ter batido o São Paulo (RS). Sábado é dia de encher o Gigantinho e empurrar o Bruscão à recuperação em seus domínios. O jogo pode ser facilmente virado.

Acaba o tormento da AD Brusque



O calvário da Liga Ouro encerrou para a AD Brusque. Que bom. Cada jogo – excetuando a única vitória, conta o Joinville – foi um tormento diferente na vida do time. Bem que o técnico Bicudo pediu para que a torcida e a cidade tivesse paciência e confiança com seu time, mas no fim das contas, não deu nada certo. Foram 17 derrotas em 18 jogos e uma campanha que só não foi superada negativamente pelo Santos (AP), que foi eliminado por falta de pagamento de taxas federativas – mas em quadra, também ganhou do time brusquense. Agora é começar do zero e prestar mais atenção no planejamento para o estadual de basquete.

Olho na terceirinha

A terceira divisão estadual começou e quem saiu na frente foi o Blumenau Esporte Clube (BEC). O time aplicou 4 a 1 no Caçador e lidera a competição que conta com apenas cinco times. Já em Imbituba, o time da casa venceu o CEC, uma equipe que leva o nome de Curitibanos, da Serra Catarinense, mas na verdade representa Orleans, no Sul do estado. Apenas o campeão sobre para a segundona.

Estádio do Brusque

Se sai, eu não sei. Mas os primeiros movimentos foram dados para o que seria um futuro estádio do Brusque Futebol Clube. Acredito, neste primeiro momento, que seria melhor pensar na ampliação do Augusto Bauer em parceria com o Carlos Renaux. É mais viável e concreto. Afinal, se é difícil encontrar empresas que patrocinem o time, quem dirá os que aceitarão colocar dinheiro em uma obra homérica como um estádio de futebol.

Blumenau conseguiu

Por outro lado, por meio do Ministério do Esporte, o município de Blumenau vive a expectativa de ter o estádio municipal. O projeto para a construção da obra foi aprovado e, embora esteja longe de ter suas primeiras pás de cal, a situação do estádio está encaminhada.

Quebrando o tabu

Em 1969, elas decidiram fazer o impensável. Vestiram uniforme de futebol e disputaram uma partida amistosa no campo do Paysandu. Se em pleno século XXI as mulheres que gostam ou praticam futebol ainda sofrem preconceito, pense na audácia dessas bravas atletas – e merecem lugar de destaque na coluna. O elenco contou com apoio do Santos Dumont, que emprestou os uniformes.