Bruscão no WhatsApp: canal do jornal O Município chega a 1 mil seguidores; participe também

O canal de WhatsApp do jornal O Município sobre o Brusque Futebol Clube atingiu a marca de 1 mil seguidores e segue crescendo rapidamente. A ferramenta reúne notícias, reportagens, materiais especiais e colunas de opinião sobre o quadricolor.

Para entrar no canal, basta seguir três passos rápidos:

1️⃣ Toque no link de convite: https://whatsapp.com/channel/0029VahKZP3BadmjjZz9r40U

2️⃣ Quando o canal abrir, toque em SEGUIR

3️⃣ Depois toque no SININHO 🔔

Todos os conteúdos sobre o Brusque produzidos em omunicipio.com.br têm as publicações priorizadas no canal de WhatsApp. Elas chegam antes ao leitor em relação às demais redes do jornal, que recebem também conteúdo geral.

“Mesmo com o Brusque passando por um mau momento na Série C, o clube desperta o interesse das pessoas e merece uma cobertura detalhada com uma seção separada “, comenta o repórter de esportes de O Município, João Vítor Roberge.

Lista de notícias

O canal tem algumas diferenças em relação aos grupos e comunidades. A principal delas é que as notícias não ficam mais na mesma aba que as conversas.

Para ver a lista de últimas notícias enviadas, é preciso tocar na aba “Atualizações” dentro do WhatsApp, que fica embaixo ou em cima da tela, dependendo do modelo de celular.

Em alguns celulares há um ícone como este:



Depois basta tocar em “Bruscão | O Município”.

Ativar o sininho, conforme orientação acima, é fundamental para que o leitor seja notificado e não perca as notícias.

No canal do WhatsApp, o torcedor pode encontrar:

– prévias detalhadas de cada partida, com retrospectos, momentos das equipes, desfalques, jogadores pendurados e mais;

– link dos painéis de cobertura em tempo real de cada jogo do Brusque;

– crônicas das partidas, com os resultados e a história do jogo;

– resumos de entrevistas coletivas;

– matérias especiais com levantamento de dados e entrevistas;

– saídas e contratações;

– colunas de Rodrigo Santos e João Vítor Roberge.

