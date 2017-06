Bruscão pode se classificar para a segunda fase da Série D nesta sexta-feira

A escalação quadricolor que conquistou quatro pontos em seis disputados no Brasileirão Série D está mantida para a partida desta noite. Os 11 de Pingo ainda estão invictos, e permanecem com a missão de conquistar a primeira vitória do Bruscão fora de casa nesta edição da competição. Para isso, o grupo encara, a partir das 20h o XV de Piracicaba, em São Paulo, no estádio Barão de Serra Negra.

O elenco fez o último trabalho da semana na manhã de ontem, e pela tarde partiu para a viagem de quase 700 km até Piracicaba. Caso vença, o Brusque pode conquistar a classificação antecipada – precisando, porém, que o São Paulo (RS) não vença o seu duelo contra o líder Operário (PR).

“Adversário diferente”

Apesar de já ter enfrentado e vencido o Nhô Quim, o técnico Pingo não acredita que terá diante de si um oponente com a mesma atitude da segunda rodada da competição. Para ele, justamente por estar na última posição, o time paulista vai ainda mais em busca do gol. “Será um adversário diferente. Eles jogam para frente, o que é melhor para a nossa proposta de jogo. Com certeza também jogaremos em um gramado com melhores condições, o que fará a partida fluir melhor”, completa.

Durante a semana, o time treinou muito a marcação pressão, buscando a tirada da bola dos adversários. Pingo gosta de trabalhar o time com a bola nos pés, por isso o treino com a pressa de retomar a posse. “A gente precisa fazer muito essa jogada, os atletas precisam assimilar bem isso. Além disso temos que caprichar na nossa última bola, já que um capricho maior teria gerado outro resultado na última rodada, contra o São Paulo”, diz o técnico.

No início da semana, o time reserva fez um jogo-treino com o Barra Futebol Clube, de Balneário Camboriú, que se prepara para a Série B do Campeonato Catarinense. Os suplentes venceram por 2 a 1, com gols de Marcelo Felber e Vinicius. Sem alterações, a não ser que alguma situação de última hora aconteça, o time começa jogando contra o XV com: Dida; João Carlos, Lucas Costa, Neguete e Ronaell; Eurico, Carlos Alberto, Valkenedy e Max; Wilson Junior e Careca. Estão pendurados quatro atletas: João Carlos, Eurico, Marcos Vinicius e Neguete.

Como vem o adversário

Lanterna da chave A15 e com missão muito difícil para conquistar a classificação, o XV de Piracicaba precisa desesperadamente da vitória. O time ainda não terá Robston, meio-campo, já que cumprirá suspensão. Perguntado sobre escalação para o confronto com o Brusque, o técnico Márcio Fernandes despistou. O mais provável é que o time aposte em: Mateus; Zé Mateus, Vinicius Simon, Rodrigo e Samuel; Formigoni, Léo Carvalho e Gilsinho; Bruninho, Romarinho e Frontini.

Confira a partida em tempo real

Acompanhe o jogo entre XV de Piracicaba e Brusque em tempo real, com o minuto a minuto do portal omunicipio.com.br, a partir das 19h15.