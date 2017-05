Bruscão recebe o XV de Piracicaba buscando recuperação no Brasileirão Série D

Amanhã é dia de reação para o Brusque no Campeonato Brasileiro Série D. Após a derrota para o Operário (PR) em Ponta Grossa, o quadricolor precisa da vitória se quiser chegar às primeiras posições. O adversário do sábado à tarde será o XV de Piracicaba, que vem de vitória contra o São Paulo (RS) e divide a primeira posição com o time paranaense.

Um triunfo, portanto, faz as equipes trocarem de posição no fim de semana, e dependendo da combinação de resultados o Bruscão pode encerrar a rodada até mesmo na liderança do grupo A15. Para vencer o Brusque terá o apoio de sua fiel torcida no estádio Augusto Bauer, em duelo que será a partir das 16h.

Equipe mantida

Apesar da derrota em Ponta Grossa, Pingo deu um voto de confiança ao elenco titular. Vão a campo exatamente os 11 atletas que começaram jogando contra o Fantasma. Para o técnico Pingo manter os mesmos titulares é essencial uma vez que o time foi formado há poucas semanas da competição.

“Nada melhor do que manter a equipe. O primeiro tempo que fizemos lá nos deu esperanças, e agora os atletas já estão bem mais adaptados ao esquema”, diz.

Embora seja apenas a segunda rodada entre as seis da primeira fase, o comandante quadricolor diz que os atletas precisam entrar em jogo com clima de decisão. Pingo agora conta também com a regularização documental do atacante Eduardinho e do meia Carlos Magno para reforçar o plantel.

A carga de treinos da semana foi aliviada em comparação com o período que antecedeu a estreia. Ontem os atletas treinaram apenas pela manhã no CT Rolf Erbe, em um coletivo que apontou a manutenção dos titulares. Eles serão: Dida; M. Vinicius, Lucas Costa, Neguete e Ronaell; Eurico, Carlos Alberto, Valkenedy e Max; Wilson Junior e Careca.

Como vem o adversário

O XV montou a equipe às pressas para a Série D, e por isso apresentou reforços ainda esta semana. O goleiro Luan, o lateral-esquerdo Lucas Morais e o meio-campista Rafael Rosa são os novos atletas do elenco piracicabense, mas a aposta do técnico Márcio Fernandes deve ser no mesmo elenco titular que enfrentou e venceu o São Paulo (RS). O Nhô Quim deve contar com: Mateus Pasinato; Zé Mateus, Rodrigo, Vinicius Simon e Caíque; Gilson, Robston, Gilsinho e Léo Carvalho; Romarinho e Frontini.

Ingressos à venda

Os ingressos para a partida entre Brusque e XV de Piracicaba (SP) pela Série D do Campeonato Brasileiro estão a venda. Os bilhetes para acompanhar a partida serão comercializados pelo mesmo valor do Campeonato Catarinense: R$ 20 a geral e descoberta, R$ 40 o setor coberto e R$ 60 as cadeiras. Para todos os setores há opção de meia-entrada. As vendas em frente ao estádio Augusto Bauer começam a partir das 8h de hoje, véspera da partida.

Veja abaixo onde adquirir os ingressos:

Posto Shell (Avenida Otto Renaux)

Posto Bissoni (Dom Joaquim)

Posto Ipê (Santa Terezinha)

Bar do Beto (Santa Terezinha)

Posto Carol (Guabiruba)

