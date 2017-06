Bruscão se queimou na fogueira caipira

Custei a acreditar que a mesma equipe que botou XV e São Paulo na roda dentro do Augusto Bauer foi a que levou um baile caipira em Piracicaba. No ritmo de festa junina, o Nhô Quim tirou o Bruscão pra dançar a quadrilha, e o elenco quadricolor parecia ter se empanturrado de paçoquinha, quindim e rapadura pouco antes de o jogo começar.

Nesta festa caipira, também não faltou a pipoca. Pipocou o ataque, o meio e a defesa. Mas a pipocada, por sorte do Bruscão, ainda é reversível. O time terá uma semanada de broncas do patrão Pingo para, dessa vez, levar o treinamento para a prática. De nada adianta ensaiar tão bem o pulo da fogueira, mas acabar se queimando na hora da apresentação. A tal da marcação pressão inexistiu na partida. Ou melhor, existiu sim: por parte dos adversários, que tomavam a bola do Brusque como se tira um pé de moleque da mão de uma criança.

Passar de fase não é missão impossível ou mesmo algo muito difícil, mesmo com a derrota para o até então lanterna da chave. Mas nas próximas etapas, pipocar não será uma opção. Vai acabar o queijo com goiabada, o mamão com açúcar. É pescar ou virar a pescaria. Para isso, os apagões precisam acabar. Do contrário, a campanha do Brusque na Série D será como o casamento caipira: um roteiro pronto, que nunca muda e todos sabem o que acontece no final.

Desagradou o chefe

Pingo assumiu que essa foi a pior apresentação do time, durante entrevista pós-jogo. Para piorar, João Carlos, que vinha atuando bem, não estará à disposição do ‘professor’ para o jogo contra o Operário porque foi indisciplinado e fez uma falta desnecessária, sofrendo cartão vermelho direto. O técnico terá o trabalho de recolocar as coisas nos eixos em termos técnicos, táticos e disciplinares. Tudo isso em apenas uma semana…

Belusso e Leilson brilham na segundona

Fez bem a passagem pelo Bruscão, tanto para o atacante Belusso quanto para o volante Leilson. O novo camisa 9 do Londrina é o artilheiro isolado da competição e marcou três gols na vitória por 3 a 0 do time contra o CRB, em Alagoas. Já o volante é um dos nomes de destaque da campanha que mantém o Juventude atualmente na liderança da competição. Vale lembrar que, antes do quadricolor, a dupla não vivia boa fase em suas carreiras.

Futsal fora dos Joguinhos Abertos

A equipe de futsal feminino de Brusque, representada pelo elenco do Barateiro, não avançará para a etapa estadual da competição. Isso porque perdeu o jogo na fase seletiva na última semana para Itajaí – curiosamente, um elenco treinado por Esquerda, que tem anos de história comandando o Barateiro e agora está em empreitada no município vizinho. Foram duas partidas, sendo um empate em 1 a 1 e uma derrota por 4 a 0.

Eventos da Fesporte têm datas alteradas

Na última semana a Fesporte anunciou alterações de datas nos Jesc 12 a 14 anos, Parajasc e Parajesc. Nos Jogos Escolares, a etapa estadual, em São Bento do Sul, está confirmada para 12 a 16 de julho. De 6 a 15 de julho, os Escolares Paradesportivos são realizados em Blumenau, Itajaí, São José e São Bento do Sul.

Bocha: o esporte da amizade

Nada como uma cancha de bocha para fazer e reunir os amigos. A modalidade é praticada profissionalmente sim, e é inclusive praticada nas Paralimpíadas, mas o ambiente em que geralmente se pratica a bocha sem compromisso é propício para a descontração. O registro é na Churrascaria Schumacher, no início dos anos 1980. Estão na foto: Bruno Kormann, Damião Maffezolle, Otavio Gums, Osvaldo Schumacher, Licinio Wippel, Nilo Fischer, Tarcisio Kormann, Ivo Fischer, Padre José, Egon Schweigert, Gilmar, Bernardo, Ermelindo Schaeffer e Harry Kormann.