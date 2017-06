Bruscão volta a enfrentar São Paulo (RS) tentando primeira vitória fora de casa

Por enquanto, todas as equipes do grupo A15 no Brasileirão Série D fizeram a lição de casa. Quem jogou em seus domínios, venceu, e a única vantagem do Bruscão foi a de ter feito mais gols do que os adversários, o que justifica a liderança da chave. Atualmente, o quadricolor está com seis pontos e três gols de saldo, contra apenas um do Operário (PR), vice-líder também com seis pontos.

Dessa forma, pontuar fora de casa nesta que será a quarta rodada da competição pode significar um pé na classificação. Para isso, o Brusque visita o São Paulo (RS), time o qual venceu na última rodada tranquilamente pelo placar de 3 a 1, mas no Augusto Bauer. Com as fortes chuvas que acometeram em todo o Sul e deixaram os estádios em condições ruins, além do estilo raçudo de jogar, o quadricolor não deve ter jogo fácil no estádio Aldo Dapuzzo, em Rio Grande.

Carta fora do baralho

Anunciado no meio da semana, o meia Mazinho não deve estar à disposição do grupo para esse fim de semana. Falta ainda o registro do Boletim Informativo Diário (BID). Além disso, o atleta, que desde o fim do Catarinense, onde atuou pelo Metropolitano, estava sem clube, não se encontra na condição física ideal. “Mas eu não devo demorar a entrar em forma. Tenho um bom biotipo e creio que nas próximas semanas já estou à disposição do técnico”, diz o jogador, que se apresentou na última quarta-feira.

Mazinho e o restante do time foram até Botuverá na tarde de ontem, onde fizeram os últimos ajustes antes da viagem para o município de Rio Grande. Na equipe titular, nenhuma mudança deve ser promovida, já que Pingo aprovou a evolução de desempenho entre as três rodadas. “A nossa última partida mostrou uma melhora notável. A parte física melhorou muito, então a tendência é que a equipe continue crescendo. São jogadores que vinham de um tempo parados, mas com o trabalho que fizemos de readaptação os jogadores assimilaram muito bem”.

“Acredito que é até um pouquinho de falta de consideração, nós temos que nos concentrar e jogar bem do início ao fim da partida, até mesmo para que a gente não sofra nos últimos instantes”, Pingo, técnico do Brusque, sobre gols sofridos nos instantes finais

Embora o quadricolor tenha feito boas partidas, os instantes finais têm preocupado. Tanto no confronto com o XV de Piracicaba, quanto com o São Paulo, o Brusque sofreu gols pouco antes do último apito. “Acredito que é até um pouquinho de falta de consideração, nós temos que nos concentrar e jogar bem do início ao fim da partida, até mesmo para que a gente não sofra nos últimos instantes”, completa.

A equipe deve ser a mesma que enfrentou o São Paulo em Brusque, com: Dida; João Carlos, Lucas Costa, Neguete e Ronaell; Eurico, Carlos Alberto, Valkenedy e Max; Wilson Junior e Careca. O volante Eurico, o zagueiro Neguete e o lateral-direito Marcos Vinicius estão pendurados, com dois cartões amarelos acumulados.

Como vem o adversário

Até aqui, o São Paulo se provou o adversário mais frágil da chave. Jogando um futebol manjado, grosso e sem criatividade, o time só conquistou um gol contra o Bruscão justamente quando ousou mais e apostou em atacantes de velocidade. Porém, o Leão vai apostar no fator casa como um diferencial para surpreender o quadricolor. Na quarta-feira, o time contratou um novo atacante, observando a fragilidade do setor ofensivo. Willian Ribeiro já está com a rescisão do ex-clube, o Avenida, registrada no BID, e pode estrear contra o Bruscão. A equipe deve vir com: Deivity; Bindé, Lacerda, Cleylton e Henrique; Feijão, Roberto, Abu (Neilson) e Raphinha; Pilões (Willian Ribeiro).

Confira a partida em tempo real

Acompanhe o jogo entre Brusque e São Paulo em tempo real, com o minuto a minuto do portal omunicipio.com.br, a partir das 14h45.