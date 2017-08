Sede social, campo e arquibancadas do Clube Esportivo Paysandu, em 1950. Na imagem, vemos o campo do Alviverde da Pedro Werner em seu formato original, bem como a antiga arquibancada de madeira. Ele foi invertido em 1968, passando a ser paralelo à avenida Getúlio Vargas, como se encontra na atualidade. A construção da nova e grandiosa sede do clube iniciou em outubro de 1943 e foi inaugurada no fim de 1949. No terreno triangular ao lado do clube, esporadicamente, se instalavam grupos ciganos ou companhias circenses. São poucas as construções daquela época que ainda permanecem nesta região. Entre elas, destaque para pequeno prédio da esquina, em formato triangular, onde há décadas está instalado um armazém administrado pela família Sassi, o qual conserva suas características originais.