A presença do dirigível alemão Hindemburg no céu de Brusque no amanhecer do dia 1º de dezembro de 1936 foi um momento único na história da cidade. O voo do dirigível alemão pela pacata vila foi um pedido de Carlos Renaux, que utilizava este meio de transporte em suas viagens através do Atlântico. A passagem do Hindemburg foi previamente comunicada aos moradores, por isso, naquele amanhecer, as ruas ficaram lotadas de curiosos que desejavam testemunhar o grande acontecimento. Acredita-se que esta imagem seja uma montagem feita anos depois para imortalizar a passagem da aeronave por Brusque. Ainda assim, vale a reprodução, pois ela também mostra, sob um ângulo interessante, a belíssima Brusque do passado.