A imagem dos anos 70 mostra, em parte, a rua Florianópolis, na região próxima da curva onde ficava o tradicional Bar Boa Parada (hoje, Malhas Boing). O Gordini estacionado no meio da estrada estreita e sem pavimentação, e a forma como os moradores se apresentam, nos indicam que aqueles foram tempos tranquilos. Por este caminho passavam, diariamente, pessoas vindas dos bairros Santa Cruz, Zantão, Ponta Russa, Águas Claras e Santa Luzia, em direção às fábricas, escolas, lojas, bancos e outras instituições localizadas “na cidade”, como era popularmente chamada a área central do município. Hoje, a via está asfaltada e tem grande fluxo de veículos, pois também é importante elo com as cidades do Vale do Rio Tijucas e com a capital do estado.