Na junção de diversas ruas, e marcando o limite entre as avenidas Getúlio Vargas e Dom Joaquim, temos uma pequena rótula e no centro dela uma árvore hoje conhecida como Figueira do Archer. Em 1935, quando dos festejos de 75 anos da fundação de Brusque, ao lado dela foi instalado um monumento, que ali permanece, resistindo ao tempo e às mudanças no trânsito. O registro foi feito, possivelmente, nos anos 80 e os entulhos indicam que um alagamento havia ocorrido dias antes do registro. No passado, o mapa das enchentes era bastante diferente do atual e assim, pequenas cheias já alagavam este local.