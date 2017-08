Dia de jogo no Augusto Bauer, estádio que hoje serve de palco para os jogos do Brusque Futebol Clube. O local foi construído na década de 1930, quando o Sport Club Brusquense, primeiro clube de futebol da cidade – criado em setembro de 1913 e que em 1944 mudou de nome para Clube Atlético Carlos Renaux – adquiriu o terreno na avenida Lauro Muller. Na imagem, além do grande número de torcedores, chama a atenção a bela construção anexa ao campo. A sede social do Sport Club Brusquense foi inaugurada em 1940 e recebeu inúmeras comemorações sociais e políticas. Infelizmente, a edificação não foi páreo para a fúria do Itajaí-Mirim na enchente de 1984, ficando bastante danificada. Tempos depois da cheia, a sede do clube foi demolida.