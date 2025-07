Brusque 165 Anos: O sonho, a terra prometida e o trabalho transformador dos primeiros imigrantes

No próximo dia 4 de agosto, a comunidade brusquense estará festejando os 165 anos de fundação da Colônia Itajahy, que sempre foi chamada de Brusque, até a oficialização deste nome, em 1890. A festa da cidade deve servir para que os brusquenses lembrem dos 55 imigrantes alemães — homens, mulheres e crianças — que, liderados por Maximiliano von Schnéeburg, aportaram na localidade de Vicente Só. Depois da perigosa e cansativa viagem de cinco dias pelo Rio Itajaí-Mirim, a chegada àquele perdido no meio da Mata Atlântica, foi o começo de uma nova vida para todos.

Eles tinham deixado tudo para trás, familiares, amigos, os seus poucos bens materiais, enfim, a comunidade em que nasceram, foram batizados, casaram e tiveram os filhos. A falta de terras cultiváveis e de trabalho nas cidades e aldeias prussianas onde viviam, certamente, foi a razão maior da dolorosa decisão de partir para o Novo Mundo, como assim era conhecido o continente americano.

É claro que a propaganda e as histórias contadas sobre a beleza e maravilhas do eldorado tropical do sul do Brasil também ajudaram a motivar aquela gente fugindo da pobreza, que precisava e merecia viver com dignidade. Afinal, diziam que aqui todos podiam ter a sua terra fértil, abundante e onde em se plantando tudo dava, inclusive, a riqueza fácil. Então, para realizar o sonho, cheios de coragem e esperança, cruzaram o Atlântico numa tomentosa viagem em busca da terra prometida.

E ali estavam, naquela data histórica, recém-chegados, arranchados e mal acomodados no engenho de farinha de Pedro Werner, que os havia conduzido durante a fatigante viagem rio acima. Hoje, passado tanto tempo sem qualquer informação — sem nenhuma carta, nenhum diário pessoal, nenhum documento oficial, muito menos um livro sequer — como podemos imaginar a sensação daqueles imigrantes pioneiros ao se deparar com a floresta densa, inóspita e ainda virgem para ser desbravada?

Certamente, o que estavam vivenciando na terra prometida não correspondia às promessas de uma vida fácil nem ao sonho dourado dos dias e noites que antecederam à partida. a bordo de um navio deixando o porto alemão para a viagem de suas vidas. E se a realidade encontrada na recém-fundada Colônia Brusque estava longe das maravilhas sonhadas, ao menos a terra prometida ali estava, à disposição de cada imigrante.

Então, a vontade de vencer e viver uma nova vida deu-lhes força inquebrantável para trabalhar sem esmorecer, derrubar a mata, cultivar a terra e produzir o alimento que haveria de garantir a sobrevivência daquela gente destemida. Enfim, trabalharam arduamente para construir as bases da cidade em que hoje vivemos.