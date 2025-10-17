Brusque iniciou esta sexta-feira, 17, sob uma condição ainda de tempo seco e temperaturas em gradativa elevação no decorrer da manhã, fazendo os termômetros atingirem a marca dos 30°C no início da tarde.

No entanto, esse padrão atmosférico de estabilidade sinaliza mudanças, impulsionado pela aproximação de uma frente fria que, no início da tarde, já mostrava sinais de atuação sobre parte de Santa Catarina.

Instabilidade avançando até Brusque

Nesse contexto, a imagem do radar meteorológico, capturada por volta das 14h20 — conforme o radar do Simepar — mostrava, nesse horário, instabilidades avançando pelo estado catarinense em direção ao Vale do Itajaí.

A expectativa, portanto, é de que Brusque vivencie uma transição climática ainda nesta sexta-feira.

Previsão para Brusque

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, a chegada da chuva em Brusque e região está prevista para ocorrer entre o fim da tarde e o início da noite desta sexta-feira.

Contudo, a depender da velocidade de avanço do sistema frontal, há possibilidade de precipitação ainda durante a tarde.

Caso o deslocamento seja mais lento, os primeiros registros pluviométricos devem se concentrar somente a partir do período noturno.

Além disso, Puchalski não descarta a ocorrência de eventos com maior intensidade, capazes de acumular volumes expressivos até a manhã de sábado, 18.

A frente fria que se desloca pelo Sul do Brasil é a responsável direta por essa virada no tempo, e sua atuação sobre Brusque promete alterar significativamente o comportamento atmosférico local, ressalta o meteorologista.

Ademais, o sábado deve marcar o início de uma melhora gradual nas condições do tempo, com retorno do sol ao longo do dia.

Ainda assim, Puchalski recomenda atenção às rajadas de vento para a tarde, que podem superar os 50 km/h em áreas mais expostas.

A orientação, portanto, é de vigilância, sobretudo em locais suscetíveis à ação do vento.

Frio noturno moderado

Por conseguinte, o avanço de uma massa de ar frio deve provocar queda nas temperaturas noturnas em Brusque e região.

A partir da madrugada de sábado para domingo, os termômetros podem registrar valores próximos de 10°C.

Assim, a tendência é de que o domingo amanheça sob um padrão térmico remetendo ao clima de inverno.

Brusque vista do alto

Por fim, esta edição se encerra com uma galeria especial de imagens que retrata Brusque antes da virada no tempo, prevista para esta sexta-feira.

A seleção reúne registros captados por drone, revelando com nitidez o cenário em um momento marcado pela transição atmosférica.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

