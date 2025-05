Esta quarta-feira, 28, começou marcando uma mudança perceptível no panorama climático de Brusque e de todo o Vale do Itajaí-Mirim.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

A presença de uma nova frente fria trouxe de volta a nebulosidade e a instabilidade atmosférica, interrompendo a sequência de dias secos que havia predominado na região.

Em Brusque, o céu encoberto e a umidade constante transformaram a paisagem, conferindo, pois, um tom mais sombrio ao cotidiano da cidade.

Apesar da cobertura de nuvens e da precipitação de fraca intensidade, as temperaturas permaneceram relativamente amenas ao longo do dia, com os termômetros ainda superando os 20°C.

No entanto, esse cenário deve mudar nas próximas horas.

Brusque sob frio à vista

A previsão aponta para uma queda acentuada nas temperaturas a partir da noite, trazendo consigo a chegada do ar gelado, prometendo se manter e dominar a segunda metade da semana.

Segundo o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, o frio tende a se intensificar gradativamente, especialmente durante as noites e madrugadas.

A expectativa do profissional é de que essa condição mais rigorosa se estenda pelo restante de maio e avance pelos primeiros dias de junho, caracterizando um período prolongado de baixas temperaturas na região.

Contudo, nesta quarta-feira, os tradicionais casacos e acessórios de inverno ainda não tomaram conta das ruas, mas, à medida que o ar polar se aproximar, o cenário deve mudar.

Brusque em fotos

Para ilustrar essa transição, uma galeria especial foi preparada com registros então capturados ao longo desta quarta-feira em Brusque.

As imagens, expostas após os anúncios, revelam os contornos da cidade sob a luz difusa do céu fechado, destacando a beleza discreta de um dia nublado, antecipando assim a virada no tempo.

Mais adiante será possível conferir essa seleção visual, que retrata com sensibilidade o cenário climático observado na cidade — um prenúncio silencioso do frio que está por vir.

Galeria após anúncios

Brusque antes do frio

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

