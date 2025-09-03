Setembro avança para o seu terceiro dia sob o domínio da umidade marítima, sistema que tem provocado chuva frequente em Brusque desde os últimos dias de agosto.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Como resultado, o fenômeno não atinge apenas a cidade, mas também se estende por todo o Vale do Itajaí-Mirim, impondo um cenário de garoa persistente, céu carregado e baixa sensação térmica.

Diante disso, os acumulados pluviométricos parciais, referentes aos primeiros dias de setembro, revelam uma forte oscilação entre os pontos monitorados, com registros que variam de apenas 4 mm até expressivos 63 mm.

Chuva em números

Os dados consolidados até esta quarta-feira, 3, apontam os volumes de chuva registrados em diferentes pontos monitorados do Vale do Itajaí-Mirim.

Com base nesses números, é possível então acompanhar com mais precisão os efeitos provocados por esse padrão climático regional.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Breve pausa da chuva

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, esta quarta-feira deve marcar uma breve virada no cenário durante o decorrer da tarde em Brusque e região.

Com o enfraquecimento da umidade marítima, o sol pode voltar a aparecer, favorecendo a elevação das temperaturas, que devem superar os 25 °C.

Além disso, na quinta-feira, o aquecimento tende a ser ainda mais expressivo, podendo se aproximar dos 30 °C antes da chegada de uma nova frente fria, explica.

No entanto, conforme antecipa o especialista, esse intervalo de estabilidade será curto.

Isso porque, já a partir do fim da quinta-feira, o avanço do sistema frontal promete restabelecer a condição de frio úmido na região brusquense.

Por consequência, a previsão de Puchalski aponta chuva a qualquer momento, além da queda nas temperaturas, que devem voltar a ficar abaixo dos 20 °C na sexta-feira, 5.

Chuva e lindas fotos

Para ilustrar de forma prática este período instável, uma galeria fotográfica foi preparada com registros do período recente em Brusque, abrangendo os últimos dias de agosto e o início de setembro.

As imagens mostram o cotidiano da população sob o predomínio da umidade e estão disponíveis após os anúncios, ao fim desta edição.

Um encerramento visual, pois, que traduz, com sensibilidade e precisão, os efeitos do clima sobre a rotina da cidade — e fecha a cobertura com a elegância que o tema merece.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. Erenita Gohr então realiza campanha de gás que premia clientes com R$ 1,5 mil

2. Feijoada da Fla Brusque então transforma a cidade em palco rubro-negro

Galeria de fotos

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK