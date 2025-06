Sob uma condição climática favorável neste domingo que abre o mês de junho, Brusque então presenciou uma vibrante manifestação de afeto e união.

A cidade, tradicionalmente conhecida por sua forte indústria têxtil, pulsou em um ritmo diferente, embalada pelos latidos alegres e passos animados da 2ª edição da Cãominhada.

Este evento singular, resultado da colaboração entre a Lippet Pet Shop e o River Mall, transcendeu o simples trajeto.

Dessa forma, converteu-se em um palco de celebração da profunda e enriquecedora relação entre humanos e seus companheiros de quatro patas.

Brusque em festa pet

Desde as primeiras horas do dia, a ponte do Trabalhador converteu-se em um ponto de convergência, reunindo famílias inteiras, grupos de amigos e uma adorável variedade de cães, de todos os portes e raças.

A atmosfera de pura alegria e expectativa prenunciava então uma jornada de atividades e integração, em prol de uma causa nobre: a valorização do convívio harmonioso entre pessoas e seus animais de estimação.

O cenário sob a presença do sol, vindo aquecer a manhã fria, certamente contribuiu para o entusiasmo contagiante que tomou conta dos participantes.

Brusque na paisagem viva

Somado a isso, o percurso pela pitoresca avenida Beira Rio descortinou-se como uma oportunidade para desfrutar da paisagem local, margeada pelas águas do rio Itajaí-Mirim.

A cada passo, o ambiente testemunhava silenciosamente a cumplicidade entre tutores e pets, expressa em sorrisos espontâneos e gestos de carinho, refletindo a genuína felicidade canina.

A energia positiva era palpável, criando um espaço de leveza e bem-estar, que envolveu a todos.

Brusque soma experiências

Ao alcançar o pátio do River Mall, o ponto de chegada revelou-se um verdadeiro centro de entretenimento e oportunidades.

Mais de dez empresas parceiras marcaram presença, enriquecendo a experiência dos participantes com a distribuição de brindes, a realização de sorteios e a promoção de diversas interações.

Essas iniciativas, pois, agregaram valor ao evento, fortalecendo o senso de comunidade e proporcionando momentos memoráveis para os presentes.

Um dos pilares desta 2ª edição da Cãominhada foi, sem dúvida, a realização simultânea de duas feiras de adoção de animais, uma iniciativa conjunta da ONG Vida e da Acapra.

Essa união de esforços, um diferencial notável do evento, ofereceu aos visitantes a chance de conhecer de perto o trabalho dedicado dessas entidades e, quem sabe, abrir seus lares e corações para um novo membro da família.

A possibilidade de proporcionar um futuro amoroso a animais necessitados conferiu ao evento uma dimensão ainda mais significativa e humanitária.

Cuidado coletivo

Demonstrando um compromisso com o bem-estar coletivo, a organização dedicou especial atenção à segurança de todos os participantes.

Cães de raças específicas, para os quais a legislação municipal (Lei nº 4.864) exige o uso de focinheira, participaram ativamente, respeitando as normas estabelecidas e reforçando a responsabilidade e o cuidado mútuo entre os tutores.

Brusque em harmonia pet

Ademais, a 2ª Cãominhada consolidou-se como um espaço privilegiado para o intercâmbio de informações, dicas de cuidados e experiências entre os tutores de pets.

Os momentos de confraternização e aprendizado fortaleceram os laços da comunidade pet de Brusque, promovendo uma cultura de responsabilidade e afeto para com os animais.

A eficiente organização, facilitada pela inscrição antecipada via WhatsApp da Lippet Pet Shop, contribuiu para o fluxo tranquilo e agradável do evento.

De olho online

Para aqueles que desejam manter-se atualizados sobre as novidades e receber dicas valiosas sobre cuidados com seus animais de estimação, o perfil oficial da Lippet no Instagram (@lippetpetshop) é uma excelente opção.

Além disso, por meio dessa plataforma, é possível ficar por dentro dos próximos eventos e acompanhar conteúdos informativos de forma direta.

As imagens ilustram a essência de um evento que, em sua 2ª edição, já se consagrou como um destaque na programação da cidade, celebrando a alegria, energia e o afeto incondicional entre humanos e seus leais companheiros.

