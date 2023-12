Brusque abre matrículas para a Escola de Jovens e Adultos (EJA); saiba como se inscrever

A Escola de Jovens e Adultos (EJA) em Brusque está com inscrições abertas, que se estenderão até o dia 19 de dezembro deste ano. As inscrições também serão retomadas no próximo ano, a partir do dia 29 de janeiro. Interessados podem entrar em contato através do Whatsapp 47 3355-8254, pelo e-mail eja@educacao.brusque.sc.gov.br, ou pessoalmente na instituição, das 8h às 11h30 e das 12h30 às 17h, na Arena Brusque.

Para participar, o candidato deve ter mais de 15 anos. A documentação necessária para a inscrição inclui histórico escolar, cópia do RG, CPF pessoal e, se menor de idade, cópia do RG e CPF do pai, mãe ou responsável. Também são requeridos cópia do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e cópia da caderneta de vacinação atualizada, além de comprovante de residência.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) desempenha um papel fundamental na conclusão da alfabetização e nos Anos Iniciais da população, oferecendo uma segunda oportunidade para aqueles que não tiveram acesso à educação formal no momento apropriado. Adaptando o ensino a diferentes idades, o EJA não apenas resgata oportunidades perdidas, mas também desempenha um papel vital na capacitação profissional e pessoal.

A Secretaria de Educação, Franciele Mayer, destaca que o principal objetivo dessa modalidade de ensino é permitir que jovens, adultos e idosos retomem seus estudos e recuperem o tempo perdido. “Além disso, ela proporciona mais confiança, autoestima, inclusão social e também promove a saúde. O estudo vai muito além das aulas em si; é um local para adquirir conhecimento para a vida”, finaliza.

