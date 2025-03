Brusque acerta aluguel do América do Steffen para sediar atividades do clube

O Brusque entrou em acordo pelo aluguel do estádio Maria Steffen, casa do América do Steffen, que seja a sede de suas atividades. A informação foi confirmada oficialmente nesta quarta-feira, 26, pelo vice-presidente do Grupo AVS, Miguel Socorro, em coletiva de imprensa.

Serão realizadas melhorias no gramado para estar, como relata o dirigente, “ao nível exigido para o trabalho do time profissional”.Também serão feitas obras para o estabelecimento do departamento médico, além de um refeitório e uma academia.

“[Haverá] uma pequena obra também no vestiário para que o profissional tenha mais condições de trabalho, e um escritório para podermos manter um local para trabalhar. Neste momento, estamos a usar a Arena”, anuncia Socorro.

“Será um local bem próximo do Centro da cidade, e que nos vai resolver o problema no imediato”, complementa. A previsão é de que tudo esteja pronto até pouco depois do início da Série C.

No momento de sua apresentação ao Brusque, em 1º de fevereiro, Socorro havia relatado que a SAF procurava construir um centro de treinamento com obras finalizadas, ou perto de estarem finalizadas, no início do Brasileiro Série C. A ideia era ter diversas melhorias na estrutura em pleno funcionamento durante o Brasileiro.

Complexo Chico Wehmuth

A SAF busca a concessão do terreno de 72 mil metros quadrados no Complexo Chico Wehmuth, área pública na localidade Volta Grande. O clube associativo tinha uma concessão vigente desde 2019, mas ela foi revogada por falta de execução das contrapartidas do clube. A ideia, como a própria prefeitura havia adiantado em 18 de março, é realizar um novo acordo.

Socorro agradece à Prefeitura de Brusque pela postura e afirma que, assim que a nova concessão for assinada, o Brusque poderá começar a construir uma base de treinamentos. “É um projeto que está em andamento e esperamos, em breve, poder anunciá-lo.”

