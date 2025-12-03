Brusque acerta com ex-volante do Avaí para a próxima temporada

O Brusque anunciou nesta quarta-feira, 3, a assinatura de pré-contrato com o volante Gazão, de 23 anos, que chega para reforçar o elenco do Quadricolor na disputa do Campeonato Catarinense e Série C.

Formado nas categorias de base do Grêmio, Gazão jogou a temporada 2023 pelo Avaí, onde sofreu com muitas lesões e atuou em apenas sete jogos. Em 2024, acertou com o Sampaio Corrêa e, em 2025, jogou o Paulista A2 pelo São Bento e a Série B pelo CRB. Ele fez quatro partidas pela equipe alagoana.

Gazão ainda chegará à cidade para a realização de exames e assinatura de contrato em definitivo com o Brusque. Ele é o quinto jogador contratado pela equipe para 2026.

