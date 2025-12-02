Brusque acerta com segundo lateral-esquerdo para 2026

O Brusque anunciou na noite desta segunda-feira, 1º, a contratação do lateral-esquerdo, Raimar, que chega para reforçar o elenco na disputa do Campeonato Catarinense e Série C.

Com 23 anos, Raimar estava no Náutico, clube que disputou o acesso contra o Brusque na Série C. Ele é o segundo lateral-esquerdo contratado pelo Quadricolor para a nova temporada, após o anúncio da chegada de João Felix, em-Maringá.

Raimar iniciou a carreira na base do Paraná Clube e depois atuou, no profissional, pelo Athletico-PR, Remo, Atlanta United (EUA), Nacional (POR) e Amazonas, antes de acertar com o Náutico.

Ele chegou ao Náutico na metade da primeira fase da Série C e atuou em nove partidas na competição, duas como titular.

O Brusque do técnico Higo Magalhães já se prepara para o Campeonato Catarinense, que inicia no dia 7 de janeiro.

