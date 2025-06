O Brusque contratou o volante Bernardo para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. A última equipe do jogador de 23 anos foi a Inter de Limeira, com a qual disputou o Campeonato Paulista. Ele chega por empréstimo do Coritiba.

Bernardo fez sete partidas pela Inter de Limeira, sendo duas como titular e cinco saindo do banco. Entrou pela última vez em campo em 23 de fevereiro, na derrota por 3 a 0 para o Santos. Em 2023, também atuou pelo Guarani, com 13 partidas na Série B.

Sua formação foi toda feita no Coritiba, equipe pela qual atuou profissionalmente de 2021 a 2023 e em 2024, somando mais de 40 partidas. Na base do Coxa, Bernardo foi colega de Biel, meio-campista do Brusque, desde o Sub-13.

