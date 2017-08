Brusque acerta o retorno do volante Ruan

O volante Ruan, que disputou o Campeonato Catarinense e o Brasileiro Série D pelo Brusque em 2016, está de volta ao quadricolor. O jogador foi oficializado pela diretoria nesta segunda-feira, 28, e já começou o foco para a Copa Santa Catarina.

O volante foi formado pelo Criciúma, mas sofreu com problemas de indisciplina no clube carvoeiro após se apresentar somente dois meses após o exigido.

Jogador jovem, de 22 anos e grande vigor físico, o atleta retorna ao clube após ser um dos destaques da equipe que acabou nas primeiras colocações do Catarinense de 2016 e garantiu presença na Série D e Copa do Brasil deste ano. “O Ruan é um atleta que todos já conhecem, bem avaliado pela direção de futebol. Com certeza vai ajudar muito na Copa. É um atleta que veio com passe livre, e nosso objetivo, inclusive, é fazer um contrato longo para que permaneça conosco no ano que vem”, diz André Rezini, membro da diretoria de futebol.