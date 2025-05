Quando se fala em Brusque, é comum que a imagem que se forme seja a de uma cidade em pleno crescimento, marcada por seu dinamismo urbano e industrial.

Os edifícios que se multiplicam, os centros comerciais em constante movimento e as indústrias impulsionando a economia local ajudam a compor o retrato de um município que simboliza o progresso catarinense.

Não à toa, Brusque tem atraído moradores de diversas partes do Brasil.

Em 2025, segundo estimativas do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade alcançou a marca de 151.949 habitantes — um aumento significativo em relação ao Censo Demográfico de 2022, que contabilizou 141.385 pessoas.

Uma Brusque interiorana

Mas há uma Brusque que permanece, silenciosa e muitas vezes esquecida, distante do burburinho urbano.

Um lado da cidade, pois, onde a vida segue outro compasso — mais pausado, mais calmo, mais ligado à terra.

É esse contraponto ao ritmo acelerado dos bairros centrais que ganha destaque nesta reportagem, por meio de uma jornada até a localidade de Cristalina, no bairro Dom Joaquim.

Ali, em meio à paisagem bucólica e estradas de chão, é possível encontrar famílias que preservam o modo de vida tradicional, marcado pelo trabalho na roça, contato direto com a natureza e simplicidade do dia a dia.

Família Petermann

Um exemplo, então tocante dessa realidade está na propriedade da família Petermann.

Os irmãos Ademir e Valdecir, ao lado de suas esposas, Beatris e Andreia, mantêm viva a rotina do campo — onde o dia começa cedo, com o sol ainda nascendo por entre as copas das árvores, e só termina quando todas as tarefas estão cumpridas.

Os campos cultivados se estendem em tons de verde que se confundem com a vegetação nativa.

Às margens do rio Itajaí-Mirim, que contorna serenamente a propriedade, são cultivadas diversas hortaliças, como berinjela, couve-flor, tomate, batata, feijão, pepino, entre tantas outras.

Esses produtos extraídos da terra não apenas sustentam a família, mas também abastecem diversos mercados da cidade e região, fortalecendo a economia local e promovendo o acesso a produtos frescos e saudáveis.

Brusque em sua essência

Percorrer a Cristalina é, acima de tudo, um convite a desacelerar. É encontrar, à beira da estrada, fileiras de hortas e plantações cuidadas com zelo.

Frequentemente, alguém está ali, com as mãos na terra, cultivando não apenas alimentos, mas também um estilo de vida que resiste ao tempo.

O som do trânsito constante e do barulho das indústrias cede lugar ao canto dos pássaros e ao suave murmúrio das folhas.

E, em meio a essa atmosfera serena, revela-se uma Brusque que muitos desconhecem: genuína, produtiva, profundamente conectada à sua essência.

Além disso, o progresso também floresce entre caminhos de terra, mãos calejadas e corações enraizados no campo, mostrando que tradição e modernidade podem coexistir harmoniosamente.

Brusque na propriedade Petermann

*Créditos das fotos: Ciro Groh/O Município >>

