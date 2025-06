Brusque amplia vacinação contra sarampo para crianças a partir dos seis meses; confira horários das salas de vacinação

A secretaria de Saúde de Brusque iniciou, nesta semana, a aplicação da chamada “Dose Zero” da vacina contra sarampo e rubéola em crianças de seis meses até 11 meses e 29 dias. A medida segue orientação do Ministério da Saúde, que busca reforçar a proteção contra doenças já eliminadas no Brasil, mas que voltaram a registrar casos em 2025.

Essa “Dose Zero” oferece uma proteção precoce e temporária, reduzindo o risco de formas graves da doença e a transmissão comunitária.

Por ter resposta imune menor nessa faixa etária, não substitui as doses do calendário de rotina, que devem ser mantidas aos 12 e 15 meses de idade, respeitando intervalo mínimo de 4 semanas entre as doses.

A ampliação da vacinação tem como objetivo evitar novos casos de sarampo no país, que já confirmou infecções este ano, tanto em crianças quanto em adultos sem registro de vacinação e com histórico de viagens internacionais. O sarampo é uma doença grave, altamente contagiosa e sem tratamento específico.

As doses estão disponíveis nas salas de vacinação do município. Para vacinar, é necessário apresentar a carteira de vacinação da criança e CPF ou Cartão SUS. A Secretaria de Saúde alerta aos pais e responsáveis para que garantam a proteção dos menores de um ano. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir o sarampo e evitar o ressurgimento da doença no município e no país

Confira os horários das salas de vacinação durante a semana:

UBS Rua Nova Trento – 8h às 12h;

UBS Dom Joaquim e Maluche – 8h15 às 11h45 e 13h às 16h45;

UBS Guarani, São João e Santa Rita – 8h às 11h30 e 13h às 16h30;

⁠UBS Bateas: 7h às 16h;

UBS Santa Terezinha – 7h30 às 12h e 13h15 às 16h45;

UBS Águas Claras e São Luiz – 8h às 11h45 e 13h às 16h30;

UBS Paquetá – 7h30 às 12h e 13h às 16h30;

UBS Limeira Baixa – 7h30 às 11h50 e 13h15 às 16h30;

UBS Cedrinho, Ponta Russa e Planalto – 8h às 11h45 e 13h às 16h45;

Policlínica – 8h às 20h (sem fechar para o almoço).

A sala do bairro Steffen permanece fechada temporariamente.

