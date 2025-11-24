Brusquense André Baran conquista vice-campeonato no BT400 de Iquique

Depois de conquistar o título nas duplas mistas no Sand Series de Aruba na última semana, André Baran conquistou outro pódio, desta vez ficando com o vice-campeonato no BT400 de Iquique, no Chile. Ao lado de Felipe Loch, o número 1 do Brasil e 3 do mundo disputou a decisão no último domingo, 22, e ficou com o segundo lugar.

Depois de uma campanha sólida nas fases preliminares, André Baran e Felipe Loch avançaram à grande final em Iquique e enfrentaram o espanhol Antomi Ramos e o brasileiro Daniel Mola. Em partida acirrada, os adversários levaram a melhor no tie-break e conquistaram a vitória com parciais de 6-4, 4-6 e 10-7.

Segundo Baran, a derrota machuca, mas também ensina e motiva para a sequência da temporada.

“A derrota nos doeu bastante, ainda mais pelas circunstâncias, com o jogo sendo decidido no tie break. Mas estamos orgulhosos do nosso desempenho e performance ao longo da competição e reconhecemos também os méritos dos adversários. Temos agora mais duas competições pela frente antes de fechar a temporada e vamos com força total tanto no Finals quanto na Copa do Mundo com a Seleção Brasileira”, disse o atleta do Praia Clube, parceiro das marcas Havan, Acto, Grupo Boali, Alto Giro, Da Colônia, Aquacoco, Sunrise Homes, Café Cajubá, Banco BRB, Grupo Urca, Kona e Oakley.

A última etapa da atual temporada do circuito mundial de beach tennis será a disputa do Sand Series Tour Finals, em Ribeirão Preto, entre os dias 29 de novembro e 6 de dezembro. O torneio reunirá apenas as oito melhores duplas do ranking, divididas em dois grupos na primeira fase e mata-mata a partir da etapa final. A premiação distribuída será de 125 mil dólares, uma das maiores da história da modalidade.

