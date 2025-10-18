Este sábado, 18, amanheceu sob uma condição climática instável em Brusque, limitando-se a episódios pontuais de garoa nas primeiras horas do dia.

Nesse contexto, o sol logo surgiu entre nuvens ao longo da manhã, criando um cenário propício para que moradores deixassem suas casas em busca de lazer, esporte e convivência ao ar livre.

Diante disso, diversos clubes da cidade registraram intensa presença de associados e visitantes, com atividades esportivas, encontros sociais e momentos de descanso.

Praças públicas também foram ocupadas por famílias e grupos de amigos, que aproveitaram o tempo seco e a temperatura agradável para o entretenimento.

Brusque antes do vento

Com efeito, Brusque viveu até o início da tarde um sábado marcado pela leveza e pela ocupação dos espaços urbanos.

A movimentação foi constante, mas tranquila, revelando o espírito coletivo de aproveitar o dia antes da virada no tempo.

Sobretudo, o clima de lazer esteve diretamente ligado à prática de esportes, caminhadas e momentos de contemplação em espaços externos.

Brusque em movimento

Ademais, a presença de eventos em diferentes pontos do município contribuiu para o fluxo de pessoas e para o dinamismo observado nas ruas.

Importa destacar que, segundo previsão meteorológica, vento com rajadas acima de 50 km/h são esperadas para Brusque entre o fim da tarde e o período da noite.

Até lá, no entanto, o município segue em ritmo de lazer, com registros que evidenciam a tranquilidade e o aproveitamento coletivo do sábado.

As belas fotos

