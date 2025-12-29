Brusque anuncia a contratação de lateral-direito; saiba quem é
Jogador reforça o elenco para o Campeonato Catarinense e a Série C
O Brusque Futebol Clube SAF oficializou a contratação do lateral-direito Pedro Medeiros para a sequência da temporada.
O jogador chega para reforçar o elenco do Quadricolor nas disputas do Campeonato Catarinense e da Série C do Campeonato Brasileiro.
Aos 23 anos, Pedro Medeiros acumula passagens por clubes do futebol paulista. Ao longo da carreira, defendeu Primavera e Ituano, além de ter atuado mais recentemente pelo Paulista, sua última equipe antes de acertar com o Brusque.
A chegada do lateral faz parte do planejamento do clube para fortalecer o grupo e ampliar as opções no setor defensivo para as competições que estão no calendário de 2025.
