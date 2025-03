Brusque anuncia a contratação de volante para a Série C

O Brusque anunciou, na noite desta segunda-feira, 24, a contratação do volante Jean Mangabeira, que disputou o Campeonato Paulista pelo Botafogo-SP. Ele chega com contrato até o fim da Série C.

Em seu período no Botafogo-SP, Mangabeira fez oito partidas, sempre saindo do banco. O jogador de 28 anos foi formado pelo Criciúma, onde jogou de 2016 a 2019. Também tem passagens por Náutico, Laguna-RN, MFK Karviná-TCH e Tacuary-PAR.

Jean Mangabeira se apresentou na manhã desta sexta-feira, 21, e está treinando com o elenco.

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: