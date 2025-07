Brusque anuncia a saída do técnico Filipe Gouveia

O Brusque anunciou, na noite desta quarta-feira, 9, a saída do técnico Filipe Gouveia. Conforme as informações oficiais do clube, a decisão foi tomada em comum acordo. Um novo treinador deve ser anunciado nos próximos dias.

“Agradecemos ao mister Filipe Gouveia e ao auxiliar-técnico Miguel Pinto por toda a dedicação, profissionalismo e comprometimento demonstrados desde sua chegada. O trabalho da comissão foi fundamental no processo de reconstrução do clube em 2025, trazendo experiência e liderança em um período importante de transição”, destaca o clube em nota.

Retrospecto

A passagem do primeiro técnico estrangeiro do Brusque termina com 27 jogos: 10 vitórias, nove empates e oito derrotas, com o time marcando 26 gols e sofrendo 20. Das 27 partidas, Filipe Gouveia não esteve à beira do gramado no empate sem gols com o Tombense em 15 de junho, cumprindo suspensão.

O treinador chegou ao clube em janeiro, em meio à transição de gestões, faltando menos de uma semana para o início do Campeonato Catarinense. Levou o quadricolor às quartas de final do estadual, após ter terminado a primeira fase no quarto lugar. Também conduziu o time à terceira fase da Copa do Brasil, eliminando Trem-AP e Olaria-RJ até a eliminação para o Athletico.

Após um início sólido na Série C, em que chegou a alcançar a vice-liderança, o Brusque começou um período de maus resultados, que culminou na queda do treinador português. Desde que venceu o São Bernardo por 1 a 0, em 26 de maio, o quadricolor acumula quatro jogos sem vitória. São três vitórias e um empate, com dois gols marcados e oito sofridos no período.

Com os 27 jogos, Filipe Gouveia é o 18º treinador com mais jogos à frente do clube.

Troca na Série C

É a primeira vez em que o Brusque efetuará uma troca de treinador durante a disputa de uma Série C de Campeonato Brasileiro. Em 1988, na então chamada Divisão de Acesso, o quadricolor esteve com o técnico Bianqui ao longo de toda a campanha. Em 2020, Jerson Testoni, técnico mais longevo da história do clube, comandou a equipe rumo ao acesso. Três anos mais tarde, em 2023, Luizinho Lopes foi o único treinador do Marreco na Série C, chegando a ser vice-campeão.

Próximo jogo

O Brusque volta a campo às 19h30 de segunda-feira, 14, enfrentando o Maringá no estádio Willie Davids, pela 12ª rodada da Série C. No momento, é o 11º colocado, com 15 pontos, a um do G-8.

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: