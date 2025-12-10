Brusque anuncia ampliação de atendimentos oftalmológicos e terá 1,7 mil vagas para procedimentos em janeiro

A Secretaria de Saúde de Brusque ampliará significativamente a oferta de consultas e cirurgias oftalmológicas a partir de janeiro de 2026.

As agendas já estão abertas e preveem 1.715 vagas distribuídas entre a Clínica Infinity e o Hospital Dom Joaquim, contemplando diversas especialidades, como retina, clínica geral, pediatria, estrabismo, glaucoma, catarata, retornos pós-cirúrgicos, capsulotomia, plástica ocular e fotocoagulação.

A programação cirúrgica do mês também está definida, com a previsão de 120 cirurgias de catarata, 14 vitrectomias, 10 procedimentos de plástica ocular e 100 aplicações de injeções intravítreas. A expectativa da Secretaria de Saúde é de que o ritmo ampliado contribua para reduzir a fila de espera e garantir maior regularidade no atendimento oftalmológico no município.

Essas ações representam a continuidade da reorganização da rede, que permitiu a retomada das consultas e cirurgias ainda no fim de 2025. Entre 25 de novembro e 18 de dezembro, o ambulatório voltou a operar com maior volume, ofertando 990 consultas e retornos em diferentes especialidades, além da reativação das cirurgias de catarata no Hospital Dom Joaquim, procedimentos que vinham sendo realizados em média de 60 a 80 por dia.

Com as equipes novamente estabelecidas no município e a programação de janeiro já estruturada, a Secretaria projeta um início de ano com maior estabilidade e expansão dos atendimentos oftalmológicos para a população de Brusque.

