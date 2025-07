O Brusque anunciou, no fim da tarde desta sexta-feira, 11, a contratação do centroavante Luizão, de 22 anos, para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro.

Luizão foi formado pelas categorias de base do Coritiba, clube pelo qual estreou no futebol profissional. Também teve uma passagem pelo Tombense. Desde 2022, esteve nos Emirados Árabes Unidos. Primeiro, jogando pelo Al Wasl. Na temporada 2024-25, estava no Dibba Al-Hisn, que terminou rebaixado no 13º e penúltimo lugar.

O atleta já está integrado à equipe e realiza os treinos normalmente. Está também regularizado para enfrentar o Maringá às 19h30 desta segunda-feira, 14, no estádio Willie Davids, pela 12ª rodada da Série C.

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: